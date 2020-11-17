محافظ شمال سيناء يؤكد على الاهتمام بمدارس التربية الخاصة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بمدارس التربية الخاصة وتوفير احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم مزيد من التيسيرات لهم بالتنسيق مع نادى المعاقين .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن المحافظ عقد اجتماعا للمجلس الاستشارى للتربية الخاصة برئاسته وبحضور حمزة رضوان مدير التربية والتعليم وعمر على محمد مدير الهلال الأحمر، الدكتور حسن مصطفى البيك مدير الطب البيطرى، كليب راشد مدير الشباب والرياضة ، الدكتور محمد فايز وكيل مديرية الصحة ، على غيط مدير ادارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعى، والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بالتربية والتعليم ومقرر عام المجلس إلى جانب باقى أعضاء المجلس المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ، ثابت محسن رجل الأعمال ، ومحمود الكاشف رئيس مجلس أمناء ادارة العريش التعليمية ، أحمد حسن عبد الوهاب مدير مدرسة التربية الخاصة بالعريش ، ومديرى مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة .

وقال المحافظ أنه يجب متابعة القرارات السابقة للمجلس للتأكد من تنفيذها وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع حيث أنهم من الفئات المحتاجة لكل رعاية من الجميع مؤكدا على إنشاء مكاتب لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة في كافة الجهات لتيسير التعامل معهم وتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة إلى جانب انشاء مداخل ومخارج خاصة بهم في كل الجهات من المنشآت العامة ومرافق الخدمات، وكذا قرار استثناء العاملين منهم في مختلف المصالح الحكومية لمدة ساعة في الحضور صباحا وساعة أخرى في الانصراف بعد الظهر .

وطالب المحافظ بسرعة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة باعتبارها سندا لهم .

وأكد المحافظ على قيام الهلال الأأحمر بتطهير مدارس التربية الخاصة وتعقيمها فى مواجهة كورونا كل يوم سبت أسبوعيا مع تواجد زائرة صحية أو ممرضة بكل مدرسة يوميا، وتوفير طبيب لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أسبوعيا ، وتكليف أحد الأطباء البيطريين بالمرور صباحا للكشف على الوجبات الغذائية والأطعمة المقدمة للطلاب من لحوم ودواجن وأسماك وغيرها للتأكد من سلامتها ومراجعة عمليات النظافة بمدارس التربية الخاصة يوميا .

وكلف المحافظ مديرية الشباب والرياضة بتخصيص فوجين لطلاب مدارس التربية الخاصة من ذوى الاعاقة ضمن برنامج أهل مصر المطبق حاليا، وإشراكهم فى الرحلات والأنشطة الترفيهية التى تنظمها الشباب والرياضة، وطالب بالاعداد لتنظيم احتفالية لذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة يوم المعاقين بالتنسيق بين نادى المعاقين والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والجامعة وباقى الجهات المعنية ، وأن يتم تشجيع الموهوبين واقامة معرض خاص بمنتجاتهم المتميزة لإبراز انتاج مدارس التربية الخاصة .

واستعرض المحافظ المطالب المعروضة على المجلس لتلبية احتياجات مدارس التربية الخاصة وذوى الاحتياجات الخاصة حيث وافق على توفير احتياجات مطعم مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش من أدوات الطعام اليومية للطلاب بواقع 200 جنيه شهريا على نفقة المحافظة ، واسناد عملية تطوير ورفع كفاءة مسرح مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة له إلى جانب تجهيز غرفة للتكامل الحسى وأخرى للدمج التعليمى، و توفير 15 سبورة الكترونية مجهزة لذوى الاعاقات ومكتبة صوتية للمكفوفين .

ووافق المحافظ على مقترح تنفيذ مبادرة علمنى للطلاب بدار الأيتام بتوفير مدرسين متطوعين لتعليمهم الى جانب توفير الكتب الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لاستفادتهم منها الى جانب المدرسة .

كما وافق على مقترح آخر بإعداد أساور ليلبسها ذوى الاحتياجات الخاصة موضحا بها البيانات الشخصية الخاصة بهم وعنوان وتليفون الاقامة للاتصال بهم وقت الحاجة .

وقدم المحافظ الشكر لرجال الأعمال والمتبرعين لدعمهم ذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير ورفع كفاءة مجمع التربية الخاصة بالعريش وتجهيزه بالأدوات والمعدات اللازمة لخدمة المعاقين .

وأصدر المحافظ توجيهاته للجهات المعنية بحل مشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مختلف المجالات إلى جانب توفير كافة احتياجاتهم بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام جميع الجهات بما فيها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتوفير احتياجات ذوى القدرات الخاصة ودعمهم وبحث المشاكل الخاصة بهم وذويهم نظير جهدهم مع أبنائهم وتحمل المصاعب بسببهم .