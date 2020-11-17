محافظ بورسعيد يستقبل سفير إيطاليا لتطوير البيت الإيطالى

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، السفير جيامباولو كانتيبى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لمتابعة مستجدات العمل الخاصة بتطوير البيت الإيطالى ببورسعيد وتحويله لمبنى تعليمى، فى إطار التعاون المثمر بين المحافظة والسفارة الإيطالية بالقاهرة .

واستعرض المحافظ مع السفير الإيطالى عدد من الإجراءات الخاصة بأعمال تطوير ورفع كفاءة البيت الإيطالى، والتى تتم بالتوازى مع أعمال تطوير المنطقة المحيطة والتى تشمل ساحة مصر و حديقة التاريخ لتحقيق أفضل مستوى حضارى للمنطقة باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام الزائرين، لافتا أننا نثمن التعاون مع الجانب الإيطالى فى عدد المجالات ضمن خطة التطوير التى تشهدها بورسعيد مؤخرا .

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير البيت الإيطالى والاستفادة منه ليمثل صرح تعليمى على أعلى مستوى ، مؤكدا أهمية مشروع تحويل البيت الإيطالى لمبنى تعليمى بما يساهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية ببورسعيد ، و يدعم التعاون مع الجانب الإيطالى .

ومن جانبه، أكد السفير الإيطالى أن التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد يساهم فى الحفاظ على التاريخ الإيطالى ببورسعيد ، مشيدا بالطفرة التى تتم على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، لافتا أن مشروع إعادة تأهيل البيت الإيطالى يعطى الحياة للإرث الإيطالى ورغبة من الجانب الإيطالى لتكوين نشاط تعليمى فنى للشباب فى محافظة بورسعيد .