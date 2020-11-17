اليوم السابع
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محافظ بنى سويف : إستقبلنا 112 ألف و881 طلب تصالح حتى اليوم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:11 م
محافظ بنى سويف : إستقبلنا 112 ألف و881 طلب تصالح حتى اليوم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف إن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 112 ألف و 881 طلبا، وذلك بعد أن تقدم اليوم 202 مواطنا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، منوها عن استمرار العمل فى المراكز التكنولوجية التى تعمل طوال أيام الأسبوع، "بما فيها يومى الجمعة والسبت"، لتلقى طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً لتنتهى فى 30 نوفمبر 2020.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ فى الطلبات وفقًا للقانون.

 


اخبار مصرية

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