محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة وفاة طفلة بمستشفى الخارجة العام للتحقيق العاجل

الوادى الجديد- فريق المحافظات

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فتح تحقيق عاجل بواقعة وفاة طفلة بعد تحويلها من مستشفى باريس المركزي لمستشفى الخارجة العام للإشتباه بإصابتها بنزيف داخلي، وذلك لبيان سبب الوفاة وإثبات وجود إهمال أوتقصير من عدمه، مقدماً خالص التعازي لأسرة الطفلة وذويها.

ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة عرض نتائج التحقيق خلال 24 ساعه لمعاقبة المقصرين في حال إثبات ذلك ومنع تكرار مثل هذه الوقائع. وكانت مستشفى الخارجة العام استقبلت أمس الاثنين طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بعد سقوطه من فوق سطح منزلها بمركز باريس واصيبت بكيور وجروح ونزيف داخلي وتوفت داخل المستشفى وقام ذويها بتوجيه الاتهام لإدارة مستشفى الخارجة العام بالتسبب في وفاتها.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في تصريح لـ"اليوم السابع "، أن الطفلة كانت تعاني من إصابات متعددة ونريف داخلي وتم إدخالها المستشفى لتلقي العلاج وعمل الأشعات وتوفت متأثرة بإصابتها وجري إحالة الواقعة للتحقيق بناءا على توجيهات المحافظ وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يسفر عنها التحقيق مؤكدا علي أنه لا مكان لمقصر داخل منظومة الصحة بالمحافظة