محافظ المنيا يفتتح اليوم المؤتمر الأدبى العشرين لوسط الصعيد

المنيا - حسن عبد الغفار

يفتتح اليوم الثلاثاء اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ومحمد نبيل رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافى المؤتمر الأدبى العشرين لإقليم وسط الصعيد تحت عنوان الثقافة بناء فكر وتحصين الوعى فى وسط الصعيد دورة الشاعر الراحل محمد أبو دومة، الذى يستمر لمدة 3 أيام بنادى بمدينة المنيا.

وقال خالد إسماعيل مدير عام ثقافة المنيا أن المؤتمر يتناول عدة محاور من بينها دور المؤسسات الثقافية فى تشكيل الوعى الثقافى والابداع وتطور الموروث الثقافى فى وسط الصعيد من خلال مناقشة الملامح الشعبية فى رواية المساء لفراج فتح الله.

وأضاف مدير ثقافة المنيا أن المحافظ ورئيس الهيئة سوف يفتتحون معرض الفن التشكيلى لذوى الهمم ومعرض الكتاب، الذى يضم مجموعة كبيرة من الكتب فى مختلف المجالات إلى جانب تقديم عرض فنى تقدمه فرقة المنيا للفنون الشعبية وفى مساء نفس اليوم سوف تقدم فرقة المنيا الموسيقية حفلا فنيل لضيوف المؤتمر إلى جانب اقامة امسية شعرية للأدباء والشعراء وعدد كبير من المتهمين بالحركة الادبية

وألمح إسماعيل إلى أن المؤتمر سوف يناقش محورا هاما تحت عنوان الرقمنة وثقافة المواجهة من خلال مناقشة الإعلان ونشر ثقافة السلام ودور الأدب الرقمى فى تأسيس الوعى الثقافى والفكرى.