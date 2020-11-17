اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:21 م
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محافظ المنوفية يحيل مسئولى الإدارة العامة للتعاون الزراعى للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:20 م
محافظ المنوفية يحيل مسئولى الإدارة العامة للتعاون الزراعى للنيابة الإدارية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى الإدارة العامة للتعاون الزراعى بمديرية الزراعة بشبين الكوم إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها وذلك لوجود عدة مخالفات مالية وإدارية وقيامهم بصرف حوافز وأرباح مشروعات بالمخالفة للوائح المعمول بها فى هذا الشأن .

و قامت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بفحص مستندات صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمديرية الزراعة وتبين عدم قيام المختصين بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الإدارى رقم 1117 لسنة 2004 بخصوص تشكيل لجنة بداية كل عام مالى لتحديد من يستحق الصرف طبقاً للمعدلات القياسية ومراقبة الصرف وقانونية المستندات، وكذا عدم قيامهم بإنشاء نظام مالى كوعاء ثابت بسجلات ونظام محاسبى لدخول هذه المبالغ بصفة رسمية تخضع لكافة الأنظمة المالية المعمول بها ، مما أدى إلى صرف حوافز مالية لبعض العاملين بدون وجه حق بالمخالفة للائحة الصرف، جاء ذلك بناء على مذكرة إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالى والإدارى والتصدى بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر فى أداء واجبه الوظيفى ومشدداً على محاسبة المقصرين.

 

 


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