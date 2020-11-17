محافظ المنوفية : رفع درجة الإستعداد للتعامل مع موجة الأمطار والسيول

المنوفية - محمد فتحى

وجه اليوم اللواء ابراهيم احمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمراجعة إجراءات الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية والتأكد من كافة الوصلات وتشكيل فرق عمل مكثفة للعمل على مدار الساعة للإنتهاء من إجراءات الصيانة والتأكد من سلامة الأعمدة والتنسيق الكامل مع مباحث الكهرباء لضبط المخالفين مستخدمى الوصلات الغير قانونية تجنبا لوقوع أى حوادث حفاظا على أرواح المواطنين كما أكد على ضرورة المشاركة المجتمعية لتوفير و إستئجار المعدات اللازمة للتعامل الفورى فى حالة الضرورة.

جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بلجنة الأزمات فى إطار إستعداد المحافظة لإستقبال موسم الشتاء و مواجهة الأمطار ومخاطر السيول وبحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمقدم نادر البربرى المستشار العسكرى للمحافظة والعميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور، والمقدم رضا حمزة الحماية المدنية، ورئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى ووكلاء وزارة الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والإسكان ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام .

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد لاحتواء الأزمة ، مؤكداً بتفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة وتقليل الخسائر التى قد تنجم عن هذه الحالات.

واستعرض رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية خطة الشركة لمواجهة الأمطار والسيول حيث تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة، بالاضافة إلى إستمرار العمل بخطة تطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن كل فى نطاقه وكذا التأكد بصفة دورية من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات الانحدار والطرد ووضع خطة لتنظيم ضخ المياه، فضلا عن المراجعة والتفتيش بصفة دورية على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ .

كما استعرض وكيل وزارة الصحة خطة المديرية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والحد من آثار السيول والفيضانات من خلال تزويد وحدات الرعاية الأولية بالأماكن المتوقع تضررها بنواقص الأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية وتوفير الكوادر الطبية وتدريبها على التعامل مع الأحداث الطارئة، وكذا توفير سيارات إسعاف مجهزة لسرعة نقل الحالات المصابة والتى يستدعى تحويلها للمستشفيات و تكليف وحدات ناقلات الأمراض بعمل إجراءات الرش والتطهير للبرك والمستنقعات للقضاء على الأمراض .

وخلال الإجتماع تم استعراض الإجراءات الإحترازية لمجابهة أى أثار سلبية لموجات الطقس السئ المحتملة ومنها التنبيه على مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بالانتهاء من تطهير جميع المساقى الخصوصية قبل حلول فصل الشتاء حتى يمكن استيعاب كميات الأمطار الزائدة الناتجة من الأمطار والسيول المحتملة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لاتخاذ اللازم ، فضلا عن تعميم توصيات قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بخصوص التدابير الاحترازية الواجب على مربى الثروة الحيوانية اتباعها لمجابهة الظروف الجوية الطارئة .

هذا وقد وجه محافظ المنوفية شركة مياة الشرب والصرف الصحى باعداد بيان شامل متضمن حالة المعدات وفرق العمل المجهزة وخطة توزيعهم بنطاق المحافظة وكذا حصر أعداد البلاعات والمطابق بنطاق المحافظة ومدى جاهزيتها على أن يتم تقديم التقرير يوم الخميس القادم مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة الحماية المدنية لمعرفة أماكن حنفيات الحريق الثابتة وتدعيم المناطق المحرومة بحنفيات الحريق.