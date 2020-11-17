اليوم السابع
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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر.. صور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:53 م
محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر.. صور محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واحب العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد صباح اليوم خلال أعمال السيطرة علي حريق نشب بمحطة مسرة بمترو الأنفاق.
 
كما شارك محافظ القليوبية ومدير الأمن الجنازة العسكرية التي تم تنظيمها، بحضور المئات من أبناء القرية والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ودفن الجثمان بمثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.
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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

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محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء 

 


اللواء ياسر عصر

شهيد الواجب

قرية مشتهر

جنازة اللواء ياسر عصر

استشهاد اللواء ياسر عصر

شرطة النقل والمواصلات

محطة مترو مسرة

جثمان اللواء ياسر عصر

جنازة عسكرية للواء ياسر عصر

شهيد الواجب اللواء ياسر عصر

جنازة الشهيد اللواء ياسر عصر

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