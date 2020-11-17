محافظ القليوبية ومدير الأمن يقدمان العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قدم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية واحب العزاء لأسرة الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي استشهد صباح اليوم خلال أعمال السيطرة علي حريق نشب بمحطة مسرة بمترو الأنفاق.

كما شارك محافظ القليوبية ومدير الأمن الجنازة العسكرية التي تم تنظيمها، بحضور المئات من أبناء القرية والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ودفن الجثمان بمثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.