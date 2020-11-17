محافظ الغربية يعلن 6 حالات اشتباه بكورونا من حاضرى حفل زفاف شقيق محمد صلاح

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن هناك اهتمام دائما بمصابى فيروس الكورونا، وفور علمنا بإصابة الكابتن محمد صلاح بفيروس كورونا توجه فريق من الطب الوقائى لقرية نجريج مسقط رأس نجم ليفربول الإنجليزى، وقاموا بحصر الأشخاص الذين كانوا متواجدين في حفل زفاف شقيق نجم منتخبنا الوطنى، وتم الكشف عليهم والذين بلغ عددهم 58 شخصا وتم حصر 6 أشخاص ظهرت عليهم بعض الأعراض البسيطة، ومن الممكن أن تكون اشتباه كورونا، وتم عزلهم احتياطيا وحالتهم الصحية مطمئنة، مشيرا إلى أنه تم تطهير القرية مرتين في اليوم الأول وباقى الأيام يتم التطهير مرة واحدة يوميا، بالإضافة إلى القرية المجاورة ويتم المتابعة بشكل كبير .

وتابع رحمى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، أنه بعد رصف شارع الجلاء تلقينا العديد من الشكاوى من الأهالي بشأن وجود عدد كبير من المدارس بهذا الشارع وتعرض عدد من الطلبة للإصابة أثناء عبور الشارع وكلفنا الشركة بعمل عدد من المطبات الصناعية حتى لايتعرض الطلبة لاى أذى .

وواصل رحمى قائلا إن عدد التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 129 ألف طلب من أصل 161 ألف طلب، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يقوم المواطن بتقديم الطلبات قبيل نهاية المدة، مؤكدا على أن التوعية بهذا الآمر مستمرة.