محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع المولدات الكهربائية بتكلفة 150 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة واحدًا من أكبر مصانع المولدات الكهربائية ومحركات الديزل والمقام على مساحة اجمالية قدرها ثمانية آلاف مترًا مربعًا مستهدف أن تصل إلى 12 ألف متر مربع بعد الانتهاء من التوسعات الإضافية الجديدة للمشروع.

وتتجاوز جملة التكلفة الاستثمارية للمصنع 150 مليون جنيها ويعمل بها 215 عامل ومهندس وفنى وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع نحو ما يزيد عن ألف وحدة سنويا مستهدف أن تصل الى 3500 وحدة سنويا بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة للمشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وخلال تفقد المصنع أشاد محافظ الإسماعيلية بما شهده خلال الزيارة وخاصة بعد أن أستمع الى شرح تفصيلى من رئيس مجلس الإدارة عن مراحل الانتاج لا سيما أن هذا المشروع يقوم بتصدير انتاجه الى العديد من مختلف دول العالم نظرًا لجودة المنتج الحاصل على أعلى شهادات الجودة العالمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين لتشجيع وتنمية الاستثمار على أرض المحافظة.