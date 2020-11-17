محافظ الإسكندرية يوجه بتحويل شخص بلا مأوى إلى المستشفى لتلقى العناية الطبية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي العجمى، بتحويل أحد الآشخاص بلا مأوى إلى المستشفى لتقديم العناية الطبية اللازمة له وتوفير كافة سبل الرعاية له، وذلك على هامش جولة المحافظ بنطاق حي العجمي. وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قاد حملة مكبرة مفاجئة بنطاق حى العجمي اليوم، في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، جاء ذلك بحضور، السيد موسي رئيس حي العجمي.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن محافظ الإسكندرية، قاد حملة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش، وخلالها أمر بإيقاف الموظف المسئول عن الإشغالات بالحي وتحويله إلى التحقيق لتقصيره في مهام وظيفته، مشددا على رئيس الحي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.

وخلال الجولة؛ تابع المحافظ أعمال تمهيد طريق أم زغيو إستجابة لشكاوى المواطنين، وأوضح أن الطريق يعد من الطرق الحيوية ويبلغ طوله 8 كم وعرضه 65 م، مشيراً أننا نعمل الآن على حل مبدئي من خلال تمهيد الطريق. وبعد ذلك سيتم التنسيق مع شركات المرافق الحيوية للبدء في رصف الطريق والذي يبلغ تكلفة رصفه المبدئية 400 مليون.

وتفقد المحافظ وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة أم زغيو، ووجه المسئولين عن الوحدة بوضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة لضمان سلامة ممتلكات المواطنين بداخلها.



احد الأشخاص بلا مأوى