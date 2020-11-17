محافظ الإسكندرية يقود حملة إزالة مكبرة بالعجمى وينفعل على مسؤل الحى.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بمنطقة البيطاش بنطاق حى العجمى ، حيث شدد المحافظ على إخلاء الطريق من الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المرور والمارة، وانفعل محافظ الإسكندرية على مسؤل الحى لعدم الانضباط قائلا :"سيبه ليه".

يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الإسكندرية غربا اليوم ، حيث تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال تمهيد طريق "أم زغيو" بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية ، وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين، حول سوء الطريق الغير ممهد.

وقال اللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية، إن الطريق يمتد بطول 8 كيلومتر وعرض 65 متر ، وهو يعد طريق حيوى وهام ويمتد حتى الكيلو 21 غربا.

وأوضح محافظ الإسكندرية ، أن الطريق بوضعه الحالى سئ ،قائلا :" الطريق مأساة وسئ وتمر عليه سيارات نقل ويجب تمهيده لانه طريق حيوى و هام "، مشيرا إلى أنه يتم الآن تمهيد الطريق كحل مبدئى إستجابة لشكاوى المواطنين ، وجارى دراسة خطط إدخال المرافق أولا بالطريق مثل شبكات الصرف الصحى ، ثم أخيرا يتم الرصف ، لافتا الى أعمال رصف طريق "أم زغيو" سوف تأتى بتكلفة 400 مليون جنيه تقريبا.

من جهه أخرى، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وحدة التحفظ الجديدة على السيارات " الحضانة " بمنطقة أم زغيو غرب الإسكندرية، وشدد على ضرورة وجود سجلات داخل الوحدة لرصد وحصر السيارات الموجودة بها ، حيث لايوجد بيانات لتلك السيارات بالوحدة الا بإدارة المرور فقط .

كانت إدارة مرور الإسكندرية قد شنت حملة مكبرة، شملت مناطق 26 يوليو وغرب الإسكندرية وعدد من المحاور المرورية الرئيسية، وأسفرت عن ضبط عشرات المركبات المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية بالمخالفة لتعليمات المرور التي تحظر على هذه المركبات السير في الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط مركبات التوكتوك المخالفة.

وفي سياق متصل؛ واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور المحمودية، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، حتى الآن بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.