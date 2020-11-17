محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف وتحويل المسئول عن إشغالات حى العجمى للتحقيق

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة مفاجئة بنطاق حى العجمي، في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، جاء ذلك بحضور، السيد موسي رئيس حي العجمي.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم ، إلى أن محافظ الإسكندرية ، قد قادحملة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش، وخلالها أمر بإيقاف الموظف المسئول عن الإشغالات بالحي وتحويله إلى التحقيق لتقصيره في مهام وظيفته، مشددا على رئيس الحي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.

وخلال الجولة؛ تابع المحافظ أعمال تمهيد طريق أم زغيو استجابة لشكاوى المواطنين، وأوضح أن الطريق يعد من الطرق الحيوية ويبلغ طوله 8 كم وعرضه 65 م، مشيراً أننا نعمل الآن على حل مبدئي من خلال تمهيد الطريق. وبعد ذلك سيتم التنسيق مع شركات المرافق الحيوية للبدء في رصف الطريق والذي يبلغ تكلفة رصفه المبدئية 400 مليون.

وتفقد المحافظ وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة أم زغيو، ووجه المسئولين عن الوحدة بوضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة لضمان سلامة ممتلكات المواطنين بداخلها.



إزالة إشغالات الطريق



جانب من الحملة



خلال الجولة بالعجمى



طريق ام زغيو



محافظ الإسكندرية خلال الجولة