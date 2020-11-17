اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:07 م
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محافظة الوادي الجديد : تدشين 3 مخابز متنقلة للطوارئ

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 06:51 م
محافظة الوادي الجديد : تدشين 3 مخابز متنقلة للطوارئ محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد المخابز المتنقله
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مخبز الطوارئ المتنقل النصف آلي بمدينة الخارجة، الذي وفرته المحافظة ضمن 3 مخابز لتوفير الخبز للمواطنين بمراكز المحافظة في حال حدوث أي طارئ ينتج عنه انقطاع للكهرباء خاصة لتغطية القري البعيدة.

وشهد الزملوط تجربة حيه لتشغيل المخبز لإنتاج الخبز، والذي تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ليعمل بمولدات الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلي 2000 رغيف / ساعة.

ووجه محافظ الوادي الجديد بتشغيل المخبز بشكل اسبوعي بالأحياء والقري الأكثر فقرا لتوفير الخبز للمواطنين محدودي الدخل ، لافتا بأنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين لتوفير حصه الدقيق لإنتاج الخبز بشكل كافي للوصول إلي المواطنين المستهدفين .


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