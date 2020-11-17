محافظة الفيوم : تحرير 63 محضراً وغلق معمل تحاليل بإطسا

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 63 محضراً لعدد من المحال المخالفة، وضبط وإعدام318 كيلو خضروات وفاكهة، و34 لتراً من المشروبات والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جاء ذلك خلال حملات مكثفة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية الشئون الصحية ـ خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى ـ للمرور على الأسواق، ومحال الجزارة، وثلاجات بيع اللحوم، ومحال بيع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات التفتيشية شملت 87 منشأة طبية وتجارية، وتم أخذ 252 عينة من اللحوم ومصنعاتها والأغذية لمطابقتها معملياً للشروط الصحية، كما قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على مستشفيات خاصة بنطاق المحافظة لمتابعة الالتزام بأساليب مكافحة العدوى، لافتاً إلى تنفيذ قرار غلق ادارى لأحد معامل التحاليل الطبية بمركز اطسا.
وأكد المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، على كافة المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة، للتعامل الفورى مع كافة المخالفات، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.
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