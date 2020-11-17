محافظة الفيوم : تحرير 63 محضراً وغلق معمل تحاليل بإطسا

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 63 محضراً لعدد من المحال المخالفة، وضبط وإعدام318 كيلو خضروات وفاكهة، و34 لتراً من المشروبات والعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، جاء ذلك خلال حملات مكثفة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الحملات التفتيشية المكبرة التى شنتها مديرية الشئون الصحية ـ خلال الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى ـ للمرور على الأسواق، ومحال الجزارة، وثلاجات بيع اللحوم، ومحال بيع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، ومطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملات التفتيشية شملت 87 منشأة طبية وتجارية، وتم أخذ 252 عينة من اللحوم ومصنعاتها والأغذية لمطابقتها معملياً للشروط الصحية، كما قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على مستشفيات خاصة بنطاق المحافظة لمتابعة الالتزام بأساليب مكافحة العدوى، لافتاً إلى تنفيذ قرار غلق ادارى لأحد معامل التحاليل الطبية بمركز اطسا.

وأكد المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، على كافة المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة، للتعامل الفورى مع كافة المخالفات، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية.