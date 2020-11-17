متحدث ردا على بحث ترامب خيارات مهاجمة موقع نووى إيرانى: أى تحرك سيقابل برد قوى

رويترز

قال متحدث حكومي ردا على تقارير تفيد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث خيارات مهاجمة موقع نووي إيراني، إن أي تحرك أمريكي ضد إيران سيقابل برد قوي.

وكان قد قال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة.

وقال المسؤول إن ترامب قدم الطلب خلال اجتماع يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.