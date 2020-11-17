اليوم السابع
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لقاح مودرنا يستقر فى الثلاجات لمدة 30 يومًا وفى درجة حرارة الغرفة 12 ساعة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:00 م
لقاح مودرنا يستقر فى الثلاجات لمدة 30 يومًا وفى درجة حرارة الغرفة 12 ساعة لقاح مودرنا
كتبت إيناس البنا

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بعد أسبوع من نشر شركة فايزر أرقامًا رائعة في وقت مبكر لفعالية لقاح فيروس كورونا، سلطت شركة مودرنا الأضواء بنتائج مذهلة خاصة بها،  حيث قالت إن لقاحها يمكن الاحتفاظ به في درجات حرارة مبردة لمدة 30 يومًا، مما يقلل العقبات التي تحول دون إطلاق محتمل على نطاق واسع.

ووفقا لتقرير موقع " fiercepharma"، فإنه يمكن تخزين لقاح mRNA من Moderna ، mRNA-1273، عند 36 درجة إلى 46 درجة فهرنهايت لمدة تصل إلى 30 يومًا، حسبما أفاد بيان الشركة ، بزيادة عن تقدير سابق كان أسبوعًا فقط، كما أنه يظل مستقر لمدة 12 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

مودرنا ودرجات الحرارة
مودرنا ودرجات الحرارة

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل ، في قناة CNBC : من أجل التخزين والشحن على المدى الطويل، يجب حفظ اللقاح في درجات حرارة مجمدة تصل إلى -4 درجة فهرنهايت، وهي درجة حرارة يعرفها الموزعون ، وشدد أيضًا على أن لقاح مودرنا لن يحتاج إلى تخفيف قبل إعطائه للمرضى.

يتطلب لقاح Pfizer ، وهو المرشح الأوفر حظًا آخر، تخزينًا أكثر برودة عند -94 درجة فهرنهايت ، وسوف يستمر لمدة 24 ساعة فقط في درجات حرارة مبردة، لكن الشركة لديها خطة قوية للاستفادة من شركاء الشحن ذوي الخبرة لنقل الجرعات في حاويات تخزين مصممة حديثًا ومزودة بنظام GPS.

في حين أن شركة Moderna و Pfizer هما اللاعبان الوحيدان اللذان ينشران أرقام الفعالية المبكرة حتى الآن، فإن مجموعة من الشركات الأخرى تعمل على تطوير لقاحات يُتوقع أن تكون مستقرة في درجات حرارة مبردة.

قالت شركة CureVac ، وهي شركة ألمانية للتكنولوجيا الحيوية في مرحلة اختبار متوسطة، الأسبوع الماضي إن لقاحها مستقر لمدة 3 أشهر على الأقل في درجات حرارة مبردة، وما يصل إلى 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

تتطلع لقاحات أخرى باستخدام تقنيات مختلفة ، مثل برامج Sanofi و AstraZeneca و Novavax و Johnson & Johnson ، إلى التخزين المبرد.

في أعقاب صدور البيانات المبكرة أمس  الاثنين، قالت شركة Moderna إنها في طريقها للحصول على حوالي 20 مليون جرعة من لقاحها جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن تكون قادرة على إنتاج 500 مليون إلى مليار جرعة العام المقبل.

 


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