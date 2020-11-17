كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا: تنوع لقاحات كورونا يخدم البشرية

كتبت فاطمة خليل

أكد الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن وجود أكثر من لقاح فعال لكورونا، لا يعني أنهم سيعملون جميعًا بشكل جيد للجميع، وبدلا من ذلك، قد يكون البعض أكثر فعالية في بعض السكان دون غيرهم، مضيفاً أنه قد يكون هناك لقاح واحد يبدو أنه يعمل بشكل أفضل لكبار السن أكثر من الصغار، وقد يعمل أحدهم بشكل أفضل مع الأطفال مما يعمل مع كبار السن، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ذلك.

وبحسب ما ذكر موقع "إنسايدر" فقد جاء ذلك في الحلقة الأولى من البرنامج الذي استضافه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس.

وقال بيل جيتس إن اللقاحات قد تختلف أيضًا في مدى فعاليتها في منع انتقال العدوى؛ في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كان لقاح Pfizer أو Moderna قد يمنع انتقال العدوى بشكل أفضل.

وأوضح جيتس: "هناك بعض اللقاحات لأمراض أخرى رائعة في منع انتقال العدوى.. بالنسبة لهذا اللقاح ، سوف نتعلم حتى لبضعة أشهر بعد أن نحصل على اللقاح مدى قوة هذه الخاصية بالضبط. قد تكون بعض اللقاحات أفضل في ذلك من غيرها ، الأمر الذي سيكون مربكًا."بدون جهود التطعيم العالمية ، لا يمكن أن تعود الحياة في أي بلد إلى طبيعتها تمامًا

قال فاوتشي وجيتس إن اللقاحات المتعددة الآمنة والفعالة تعني أيضًا انتشارًا أسرع في جميع أنحاء العالم.

وأضاف فاوتشي "لدينا مسؤولية فعلية ... ليس فقط الولايات المتحدة ، ولكن جميع الدول الغنية للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات المرشحة حتى تتمكن بالفعل من الحصول على لقاح كافٍ لكل شخص وأي شخص يحتاج إليه."

وتابع قائلاً "إذا كان لديك لقاح فائز واحد فقط ، فلن يتمكنوا من تحقيق ذلك. أريد أن أرى أربعة وخمسة فائزين."

أكد فوسي وجيتس، اللذان يقارنان الملاحظات كل بضعة أسابيع، أن دعم جميع البلدان في تطعيم مواطنيها أمر بالغ الأهمية لاستئناف الحياة حقًا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة.

وقال جيتس: "إذا كان لدينا المرض في مكان آخر من العالم، فليس من الواضح بالنسبة لي أنه يمكننا العودة والقيام بأحداث رياضية كبيرة أو فتح الحانات لأنه مثل أستراليا أو كوريا الجنوبية، فإن خطر الإصابة بالعدوى سوف يلوح في الأفق طالما أنه موجود في العالم ، لست متأكدًا من أن الأمور ستعود تمامًا إلى طبيعتها."

وافق فاوتشي على هذا الأمر ، مضيفًا أنها ستكون عملية بطيئة لأن اللقاحات لن تكون فعالة بنسبة 100٪ وتعطى لـ 100٪ من السكان. على النقيض من ذلك ، إذا كان لديك لقاح فعال بنسبة 75٪ على سبيل المثال وتم إعطاؤه لـ 69٪ من السكان ، "فلا يزال لديك الكثير من العدوى التي لديها القدرة على الانتشار".

وهذا يعني أن "العودة إلى الوضع الطبيعي بعيدة، ولكن إذا استمر الناس في ارتداء الأقنعة وتجنب الأماكن المزدحمة والابتعاد عن الآخرين ومارسوا نظافة اليدين الجيدة فهذا يساهم فى الحل.

قال فاوتشي "سنقترب أكثر فأكثر من الوضع الطبيعي" "أي من خلال مزيج من التأثير الوقائي للقاح ودرجة معتدلة من تدابير الصحة العامة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن لقاحين واعدان لفيروس كورونا في الأفق، حيث أعلنت شركة الأدوية "مودرنا" Moderna أمس أن تحليلًا أوليًا وجد أن لقاحها فعال بنسبة 94.5٪ في الوقاية من كورنا، وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع من إعلان شركة فايزر عن اكتشاف أن لقاح فيروس كورونا التجريبي الخاص بها فعال بنسبة تزيد عن 90٪.