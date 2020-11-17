قيادات الأقصر الأزهرية يتفقدون معاهد إسنا لمتابعة الإجراءات الوقائية من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

تفقدت اللجنة المكلفة من قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الثلاثاء، معاهد إدارة إسنا شرق وذلك للاطمئنان على سير عملية الدراسة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وبإشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهر.

وبدأت الجولة التفقدية بزيارة معهدي فتيات وبنين الشيخ الأمير الإعدادي والثانوي، حيث أن مهمة اللجنة متابعة العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية ورصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها، وتنفيذ ما جاء في تعليمات فضيلة وكيل الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتباعد بين الطلاب داخل الفصول والحرص على نظافة المعهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، في متابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات، وتفعيل كافة الوسائل التعليمية واستراتيجيات التعلم .

وقد تشكلت اللجنة من : عبدالعظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي وحربي أحمد على مدير التعليم النوعي ومحمود أحمد على مدير التعليم الخاص وعبدالرحمن أحمد عبدالمحسن بإدارة التفتيش المالي والإداري .

وفى نفس السياق وفى نفس السياق عقدت بمنطقة الأقصر الأزهرية جلسة تشاورية، للتنسيق بشأن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادي بمعاهد المنطقة، والتي ستنطلق أول ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 90 يوماً، وذلك بحضور الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحضر فعاليات الجلسة كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وعبد العظيم المهندس مدير التعليم الإعدادي، وعماد محمود موجه عام الرياضيات، وحسان العبودي عضو فني بإدارة الامتحانات، وعلى فؤاد صابر منسق المبادة بالمنطقة، والدكتور أحمد الخضري مدير الشئون الطبية والدكتور محمد سليمان منسق عام المبادرة.

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، خلال فعاليات الجلسة بضرورة بتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنىين معامل ومدخلي بيانات لتسجيل بيانات الطلاب، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب والطالبات فى 54معهد إعدادي بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم وهى سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها.



جولة قيادات منطقة الأقصر الأزهرية بالمعاهد الازهرية



قيادات منطقة الأقصر الأزهرية خلال جولاتهم بمعاهد إسنا