قنصل بريطانى يتحول إلى بطل فى الصين بعد إنقاذه فتاة من الغرق.. فيديو وصور

وثق فيديو لحظة قفز بدبلوماسي بريطاني في نهر لإنقاذ امرأة صينية من الغرق، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين والمملكة المتحدة، حيث وصف الكثير من الصينيون بالشجاع والبطل.

وذكرت جريدة الجارديان البريطانية، أن ستيفن إليسون، يبلغ 61 عامًا، ويعمل القنصل العام في تشونجتشينج، كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا على الصخور في المياه العميقة.

