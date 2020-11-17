قنصل بريطانى يتحول إلى بطل فى الصين بعد إنقاذه فتاة من الغرق.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

وثق فيديو لحظة قفز بدبلوماسي بريطاني في نهر لإنقاذ امرأة صينية من الغرق، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين والمملكة المتحدة، حيث وصف الكثير من الصينيون بالشجاع والبطل.

وذكرت جريدة الجارديان البريطانية، أن ستيفن إليسون، يبلغ 61 عامًا، ويعمل القنصل العام في تشونجتشينج، كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا على الصخور في المياه العميقة.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020

وكشفت لقطات صورها شهود عيان انجرافها مع التيار بينما كان وجهه للأسفل ويبدو أنها فاقد للوعي، ليقوم بعدها القنصل العام في مقاطعة تشونجتشينج الصينية بخلع حذائه ويقفز لإنقاذها، بينما لم يتم ذكر اسمها، ولكن التقرير أكد أنها طالبة .





وسأل العديد من الصينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى لماذا يبدو أن الكثير من الصينيين يشاهدونها تغرق من جانب النهر بدلاً من التدخل لإنقاذ حياتها، لكن البعض قال أنها ربما عدد كبير منهم لا يعرف السباحة.

ونشرت لقطات مهمة الإنقاذ التي قام بها إليسون على قنوات صينية وعلى موقع تويتر وحظيت بألاف المشاهدات ويظهر القنصل العام البريطاني في تشونجتشينج إليسون وهو يخلع حذائه ، ويغطس في النهر من الجانب وهو يرتدي ملابس كاملة، ويلتقط المرأة ثم يُلقى بطوق نجاة أحمر كبير يستخدمه للمساعدة في جرها إلى بر الأمان على ضفة النهر .

ونشرت البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين"الفيديو" على تويتر، وعلقت :"نحن جميعًا فخورون للغاية"، بينما قال الدبلوماسي نفسه إن الطالبة وهي من ووهان وتلتحق بجامعة تشونجتشينج تعافت ببطء وكانت ممتنة للغاية ودعته لتناول العشاء مع أسرتها في نهاية الأسبوع المقبل.