اليوم السابع
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قنصل بريطانى يتحول إلى بطل فى الصين بعد إنقاذه فتاة من الغرق.. فيديو وصور

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 01:29 م
قنصل بريطانى يتحول إلى بطل فى الصين بعد إنقاذه فتاة من الغرق.. فيديو وصور قنصل بريطانى ينقذ فتاة من الغرق بالصين
كتب هيثم سلامة

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وثق فيديو لحظة قفز بدبلوماسي بريطاني في نهر لإنقاذ امرأة صينية من الغرق، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين والمملكة المتحدة، حيث وصف الكثير من الصينيون بالشجاع والبطل.

وذكرت جريدة الجارديان البريطانية، أن ستيفن إليسون، يبلغ 61 عامًا، ويعمل القنصل العام في تشونجتشينج، كان يسير بجوار نهر في قرية مجاورة عندما انزلقت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا على الصخور في المياه العميقة.

 

 

وكشفت لقطات صورها شهود عيان  انجرافها مع التيار بينما كان وجهه للأسفل ويبدو أنها فاقد للوعي، ليقوم بعدها القنصل العام في مقاطعة تشونجتشينج الصينية بخلع حذائه ويقفز لإنقاذها، بينما لم يتم ذكر اسمها،  ولكن التقرير أكد أنها طالبة .

قنصل بريطاني يتحول على بطل في الصين بعد إنقاذه فتاة غارقة (1)
 
 

وسأل العديد من الصينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى لماذا يبدو أن الكثير من الصينيين يشاهدونها تغرق من جانب النهر بدلاً من التدخل لإنقاذ حياتها، لكن البعض قال أنها ربما عدد كبير منهم لا يعرف السباحة.

قنصل بريطاني يتحول على بطل في الصين بعد إنقاذه فتاة غارقة (3)

 

ونشرت لقطات مهمة الإنقاذ التي قام بها إليسون على قنوات صينية وعلى موقع تويتر وحظيت بألاف المشاهدات ويظهر القنصل العام  البريطاني في تشونجتشينج إليسون وهو يخلع حذائه ، ويغطس في النهر من الجانب وهو يرتدي ملابس كاملة، ويلتقط المرأة ثم يُلقى بطوق نجاة أحمر كبير يستخدمه للمساعدة في جرها إلى بر الأمان على ضفة النهر .

قنصل بريطاني يتحول على بطل في الصين بعد إنقاذه فتاة غارقة (2)

 

ونشرت  البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين"الفيديو" على تويتر، وعلقت :"نحن جميعًا فخورون للغاية"، بينما قال الدبلوماسي نفسه إن الطالبة وهي من ووهان وتلتحق بجامعة تشونجتشينج تعافت ببطء وكانت ممتنة للغاية ودعته لتناول العشاء مع أسرتها في نهاية الأسبوع المقبل.

 


بريطانيا

قنصل بريطانيا

البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين

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قنصل بريطانيا فى الصين

دبلوماسى بريطانى ينقذ فتاة

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