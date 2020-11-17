اليوم السابع
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قلق أممي بشأن فتح العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:20 ص
قلق أممي بشأن فتح العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس مستوطنات اسرائيليه
كتبت - هند المغربي

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أعرب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق البالغ بشأن قرار السلطات الإسرائيلية، بشأن فتح عملية العطاءات لبناء مستوطنة جفعات هاماتوس.

وقال ملادينوف ، إن المستوطنة إذا تم بناؤها ستُعزز بشكل أكبر حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، وتضر آفاق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا في المستقبل وتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه بناء على حدود عام 1967 وكون القدس عاصمة للدولتين.

وأكد ملادينوف، في بيانه، أن بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي، ودعا السلطات إلى العدول عن هذه الخطوة.

 

 

 


الأمم المتحدة

مستوطنات

إسرائيل

القدس

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