قطار المحاكمات.. الحكم على 12 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء" اليوم

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد حسنى

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها النطق بالحكم على 12 متهما بأحداث مجلس الوزراء، والحكم على متهم بأحداث قضية مترو المطرية.

أحداث مجلس الوزراء

تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحكمها فى إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

"حريق حى الوراق"

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، على الحكم الصادر ضده غيابيا لاتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين فى القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبنى حى الوراق.

وأحالت المتهمين بعدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصرى، كما اشتركوا عمدا فى حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهى أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.