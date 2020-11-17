غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بدمياط لإجراء الصيانة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الإدارة العامة لهندسات كهرباء فارسكور والمدن التابعة لها، قطاع كهرباء دمياط عن تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات والأكشاك وخطوط الشبكات غدا الأربعاء لإجراء أعمال صيانة بعدة مناطق على النحو التالى: هندسة كهرباء الزرقا: يتم فصل محول الجامع بقرية سيف الدين، وذلك لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، وأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: منطقة الجامع بقرية سيف الدين بوسط البلد.

وفى هندسة كهرباء الروضة: يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط تفتيش السرو من محطة محولات السلام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: قرية تفتيش السرو،عزبة البحيرة،عزبة المأمورية،عزبة العرب، عزبة حافظ.

فصل التيار الكهربائي لتركيب أعمدة الجهد المتوسط لتحسين الأداء لخط أولاد خلف من محطة محولات فارسكور من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :

قرية أولاد خلف، قرية الغوابين، قرية العطوى و فصل محول الجامع بمدينة الروضة و ذلك لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى : منطقة الجامع الكبير بمدينة الروضة.

وفى هندسة كهرباء الشعراء: يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط البصارطة من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا والمناطق المتأثرة بالانقطاع قرية البصارطة.