طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات

وكالات

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا الثلاثاء، فالسماء ستكون غائمة بالسعودية، مع سحب رعدية ممطرة، بينما سيبقى الطقس صحوا فى دولة الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس سماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، الشرقية ، مكة المكرمة). في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ،القصيم ،الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند 03:32 والجزر الأول عند الساعة 20:50 والجزر الثاني عند الساعة 08:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 10:16 والثاني عند الساعة 23:56 والجزر الاول عند الساعة 16:55 والثاني عند الساعة 05:48.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون غائماً جزيئاً احياناً .



الرياح ستكون جنوبية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة ، وتتحول إلى شمالية في وقت لاحق من النهار وتصل من 13 الى 18 عقدة احيانا.

الكويت