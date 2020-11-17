ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 4 عناصر إجرامية بالإسماعيلية ومطروح

كتب ـ محمود عبدالراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أربعة عناصر إجرامية بالإسماعيلية ومطروح.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام"، وبمشاركة مديريتى أمن "الإسماعيلية، مطروح" من ضبط الآتى:

"عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول ، سلاح أبيض" بحوزة "عاطلين – مقيمان بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية .

"عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، بندقية خرطوش - 4 طلقات لذات العيار، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول "بحوزة" عاطلين – مقيمان بنطاق محافظتى مطروح والدقهلية"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى "مليون و750 ألف جنيه تقريباً".