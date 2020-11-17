ضبط 225 قطعة سلاح و226 قضية مخدرات وتنفيذ 79863 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أمنية الموجى

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 225 قطعة سلاح نارى ، 226 قضية مخدرات وتنفيذ 79863 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 225 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 168متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(28) بندقية خرطوش.

(51) طبنجة.

(132) فرد محلى.

(345) طلقة مختلفة الأعيرة.

(227) قطعة سلاح أبيض.

(35) خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (79863) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6536) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(339) حكم جناية.

(24158) حكم حبس جزئى.

(4658) حكم حبس مستأنف.

(39463) حكم غرامة.

(11245) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (226) قضية مخدرات بحوزة (248) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (11,143 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (20,520 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,909 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,435كيلو جرام).

كمية من مخدر الخشخاش وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (935 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (482 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (15جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (9جرام).

عدد (13685) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (44) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (274) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21645) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.