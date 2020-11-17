اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والزخائر بالخانكة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:43 م
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والزخائر بالخانكة ورشة تصنيع أسلحة -- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذه من محل خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة، وإتخاذه من محل خاص به وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي. 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافة وأمكن ضبطه ضبطه وبحوزته 2 رشاش، 40 طبنجة معدلة، 10 طبنجات صوت، 12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، نظارة ميدان، تليسكوب، مبلغ مالى، هاتف محمول، 32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، أدوات التصنيع. 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.‎
 
 

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

الأسلحة النارية

القليوبيه

اخبار مصر

اخبار القليوبيه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة