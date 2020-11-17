ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والزخائر بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذه من محل خاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة، وإتخاذه من محل خاص به وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافة وأمكن ضبطه ضبطه وبحوزته 2 رشاش، 40 طبنجة معدلة، 10 طبنجات صوت، 12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، نظارة ميدان، تليسكوب، مبلغ مالى، هاتف محمول، 32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، أدوات التصنيع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.‎