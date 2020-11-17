اليوم السابع
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ضبط كمية كبيرة من إكسسوارات هواتف محمولة مقلدة بالمقطم

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:49 م
ضبط كمية كبيرة من إكسسوارات هواتف محمولة مقلدة بالمقطم هاتف محمول - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

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ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته كمية كبيرة من إكسسوارات هواتف محمولة مقلدة علامة تجارية بمنطقة المقطم.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع إكسسوارات هواتف محمولة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المقطم) لإدارته المصنع وقيامه بتجميع بطاريات الهواتف المحمولة والإكسسوارات السابق استخدامها وإعادة تعبئتها داخل أغلفة مُستخدماً علامات تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
 
وعثر داخل المصنع على 1500 بطارية هاتف محمول "بدون بيانات قبل التغليف" - 16000 أستيكر - 12000 كعب بطارية هاتف محمول - 18000 آى سى بطارية هاتف محمول -  16000 بطارية هاتف محمول - 14200 سماعة - 13300 كرتونه بطارية وسماعة فارغة - 1800 رأس شاحن هاتف محمول - 4600 وصلة شاحن - 5100 شاحن هاتف محمول - 18700 بطارية هاتف محمول "منتج نهائى" - أدوات تصنيع "ماكينة لحام وحقن"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إكسسوارات هواتف محمولة

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