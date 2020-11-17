صور.. 5 شعراء يزينون بيت الشعر بالأقصر ويختتمون "أيام الأقصر الشعرية"

الأقصر – أحمد مرعى

اختتم بيت الشعر بالأقصر، فعاليات "أيام الأقصر الشعرية"، والتى أقيمت على مدار الـ3 أيام الماضية بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه بفعاليات شعرية قدمها الشاعر بكري عبد الحميد، وشارك فيها الشعراء: جيهان شعيب، عبد النبي عبادي، عزت الطيري، محمود الكرشابي، محمود علي، وتحت إشراف حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر.

وبدأت الفعاليات الختامية لـ"أيام الأقصر الشعرية" بالشاعرة جيهان شعيب من محافظة سوهاج حيث قرأت من أشعارها:- (ظمآن وجهي وأنت الماء يا سحبي.. فامدد ظلالك إني فيّ احترقُ.. أحبك الآن لا غيري أراك به.. وكل من جاء بعدي بعدُ ما خلقوا.. أنا قرأتك في أشعار همهمتي.. كما أريد وما يدري بيَ الورقُ.. ما كنت أعرف سرّ الحرف يخدعني.. وسهم صمتي لصمتي راح يخترق.. فكن مزاري تحج الروح كعبته.. وفي جفوني وعيني يسجد الأرق)، ثم تلاها الشاعر محمود علي من محافظة أسيوط عضو نادي أدب أسيوط، ونادي أدب جامعة أسيوط ونادي أدب طب أسيوط، وعضو مؤسس في نادي الكتاب بأسيوط، مشارك في الملتلقي الأدبي الاول بأسيوط، حيث قرأ من ديوانه "فتاة على سبيل المجاز"، ثم تلاه الشاعر عبدالنّبي عبّادي من مواليد 1 يناير 1987، يكتُبُ القصيدة الفُصحى والنصّ المسرحـي، وعضو نادي أدب جامعة جنوب الوادي/ كليّة الآداب من 2006م وحتّى 2008م، وعضو نادي أدب نقادة منذ عام 2013م وحتّى الآن، وعضو نادي الأدب المركزي بقنا دورة 2018 / 2020 م.

ثم قدم الشاعر محمود الكرشابي من مواليد محافظة الأقصر فاز بجائزة المونودراما مرتين على التوالي في إمارة الفجيرة، والذي قرأ من ديوانه "كشحاذ يمسك دفترًا" مايلي:- (كان البوصُ فاكهةً وكانت تزرعه الفتياتُ.. بأصصِ الورد على الشُّرفات وكان النحلُ يحجُ إليه.. حتى أحدث - ذات غناءٍ- بنانٌ رخصٌ لفتاةٍ عاشقةٍ بعضَ ثُقوبٍ فيه شاف البوصُ سماءَ الله)، أيضًا تخللت الفعاليات فقرة فنية قدمتها الطالبة أماني عمر، ثم اختتمت بالشاعر الكبير عزت الطيري الذي قرأ عدة قصائد قصيرة منها: (بمسدس الحلوى أخيف مطاردي.. فإذا تواى هاربًا مني أكلت مسدسي)، وفي ختام الفعاليات تم تكريم الشعراء المشاركين في أيام الأقصر الشعرية، بعد أن تحدث الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر مهنئًا الجميع بأيام الأقصر الشعرية وواعدًا بمزيدٍ من العطاء والشعر.



الشعار خلال ختام فعاليات أيام الأقصر الشعرية



تكريم الشاعر محمود الكرشابى خلال الفعاليات



حضور ختام فعاليات أيام الأقصر الشعرية



ختام فعاليات أيام الأقصر الشعرية



خمسة شعراء يزينون فضاءات بيت الشعر بالأقصر ويختتمون أيام الأقصر الشعرية