صور.. شرطة اليونان تفريق مسيرة إحياء ذكرى الثورة الطلابية بالغاز المسيل

رويترز

أطلقت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ومسيرة سنوية لإحياء ذكرى ثورة طلابية عام 1973 ساعدت في الإطاحة بالمجلس العسكري آنذاك، وذلك بعد أن خالفوا قرارا بحظر التجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحظرت الحكومة المحافظة التجمعات في الفترة بين 16 و18 نوفمبر الجاري بعد الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي أجبرتها على فرض إجراءات عزل عام ثانية على مستوى البلاد.

وانتقدت أحزاب المعارضة اليسارية والشيوعية قرار الحكومة ووصفته بأنه "استبدادي".



إطلاق المياه على المتظاهرين



الشرطة تطلق المياه على المتظاهرين



تفريق مظاهرات اليونان