اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:02 م
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صور.. شئون الحرمين السعودية تدشن لوحات إرشادية فى طرق المسجد الحرام

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 07:47 م
صور.. شئون الحرمين السعودية تدشن لوحات إرشادية فى طرق المسجد الحرام لوحات ارشاديه فى طريق المسجد الحرام

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.


وأوضح السديس أن اللوحات دُشنت لتوعية وإرشاد زوار المسجد الحرام للاحترازت المطبقة بعدة لغات، وتقديم الخدمة بشكل مميز يليق بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الرئاسة والوكالة وجميع منسوبيهما يتشرفون بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويتطلعون لمواصلة وتعزيز النجاحات المستمرة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.

السديس
السديس

 

اللوحات الارشادية
اللوحات الارشادية

 


المسجد الحرام

المسجد النبوي

لوحات ارشادية

طرق المسجد الحرام

السعودية

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