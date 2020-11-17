اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:55 م
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صور.. تحرير 20 محضر إشغال طريق ونظافة بحملة لإزالة الإشغالات بحى وسط الأقصر

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 03:30 م
صور.. تحرير 20 محضر إشغال طريق ونظافة بحملة لإزالة الإشغالات بحى وسط الأقصر تحرير محاضر إشغال طريق ونظافة
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة الإشغالات في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بمجلس المدينة بقيادة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة بالمدينة، وعصام عبد الراضي مسئول الإشغالات وبمعاونة حي وسط، وبالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق بفعاليات الحملة بحى وسط الأقصر.

وخرجت الحملة لإزالة الإشغالات بالحى والعمل على رفع كفاءة الشارع وإعادة الانضباط للشارع الأقصري، وكان على رأسها، "شارع مدرسة الصنايع وتفرعاته "، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، حيث قال أحمد عبد الصبور مدير المتابعة بالمدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق و14 محضر نظافة، لافتا إلى أنه جارى تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات داخل نطاق مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتسيير الحركة المرورية للمدينة.

وكان قد أطلق رجال مجلس مدينة الأقصر، الأسبوع الماضى، حملة ميدانية مكبرة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الطُرق الرئيسية والشوارع الفرعية والأسواق الشعبية، وذلك لتسيير الحركة المرورية، حيث جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة، وبتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين، وقاد الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وأحمد دياب وعصام عبد الراضى وأحمد كامل أعضاء المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر ، حيث استهدفت " شارع كوبرى أبو الجود فى المنطقة الواقعة بجوار المطحن وشارع مدرسة الصنايع وتم رفع جميع الاشغالات والتند المخالفة ورفع موازين بالتنسيق مع حى وسط تحت إشراف أحمد عبد العزيز نائب رئيس حى وسط وبمعاونة سعد توفيق ورجال الحى وحملة المعدات ثم توجهت الحملة لشارع نزلة فودافون "المدينة المنورة" وأخيرأ توجهت الى شارع سوق شرق السكة الحديد وتم كذلك رفع الاشغالات فى المنطقة الواقعة بجوار موقف سيارات سرفيس شرق السكة بالإضافة إلى فض التجمعات مع فتح الطرق العامة أمام حركة المارة والسيارات فى أماكن خط سير الحملة.

تحرير 20 محضر إشغال طريق ونظافة بحملة لإزالة الإشغالات
تحرير 20 محضر إشغال طريق ونظافة بحملة لإزالة الإشغالات

 

حملة لإزالة الإشغالات بحي وسط الأقصر
حملة لإزالة الإشغالات بحي وسط الأقصر

 

فعاليات حملة لإزالة الإشغالات بحي وسط الأقصر
فعاليات حملة لإزالة الإشغالات بحي وسط الأقصر

 


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