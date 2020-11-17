اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صلاة الجنازة على الشهيد اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه بالقليوبية.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:14 م
صلاة الجنازة على الشهيد اللواء ياسر عصر بمسقط رأسه بالقليوبية.. فيديو صلاة الجنازة على الشهيد اللواء ياسر عصر
القليوبية – إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع" فى فيديو لايف عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، صلاة الجنازة على اللواء الشهيد ياسر عصر بقرية مشتهر بالقليوبية، حيث اتشحت قرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالسواد، بعد استشهاد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتجمع أفراد عائلة الشهيد الذى ينتمى لواحدة من كبرى العائلات بقرية مشتهر، بالإضافة إلى أهالى القرية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد من مستشفى الشرطة بالعجوزة، الذى نقل إليها عقب استشهاده، ومن المقرر أن تشيع جنازته العسكرية بحضور عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعلنت أسرة الشهيد عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.

كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى استشهاده.

 


شهيد الواجب

اللواء ياسر عصر

جنازة شهيد الواجب

قرية مشتهر

القليوبية

جنازة اللواء ياسر عصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرية مشتهر بالقليوبية تتشح بالسواد فى انتظار جثمان الشهيد ياسر عصر.. فيديو لايف

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:43 ص

وصول جثمان اللواء الشهيد ياسر عصر بقرية مشتهر بالقليوبية.. فيديو لايف

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:42 ص

مساعد وزير الداخلية الأسبق يعتبر الشهيد اللواء ياسر عصر مثالا للكفاءة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:42 ص

أسرة اللواء ياسر عصر شهيد الواجب: كان يداوم على زيارة القرية رغم انشغاله

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:30 ص

ياسر عصر بطل من طراز خاص.. أفنى حياته فى عمله واستشهد أثناء أداء الواجب

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 11:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة