صحة كفرالشيخ تعلن تجريع 88% من 505 آلاف طفل بالقومية لمكافحة الديدان

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، و الفريق المشارك الخاص بالحملة من وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، من تجريع من، 88% المستهدف لتجريح أطفال الحضانة والمدارس الابتدائية بـ 13 إدارة تعليمية.

وأنهت الحملة من تجريح الأطفال بمدارس 4 إدارات تعليمية " الحامول، بلطيم، دسوق، وفوه" وجارى تجريح الأطفال فى المدارس التابعة لبقية الإدارات التعليمية، كما تم تسليم، البوسترات الخاصة بالحملة و جارى توزيعها على 270وحدة صحية بناء على الخطة الموضوعة.

وأكدت الدكتورة أمانى القرش، مديرة إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالمديرية، أن الفريق يعمل على مدار اسبوعين وما تم حتى الآن تجريع 88% من المستهدف 445 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و 60 ألف طالب برياض الأطفال.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية، وتستهدف تجريع 505 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال على مستوى المحافظة فى الريف والحضر، ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية وذلك من خلال مشاركة الفرق الطبية التى بدأت المرور على المدارس المستهدفة لتجريع التلاميذ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، قامت الفرق الطبية بتجريع الطلاب بعقار البندازول المضاد الطفيليات المعوية، وذلك فى إطار الحملة التى تنفذها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 20202021، مشيداً بالفرق المشاركة فى الحملة.