اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:20 م
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شاهد.. الفيلا التى يستكمل فيها محمد صلاح فترة العزل الصحى بها فى الجونة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 12:05 م
شاهد.. الفيلا التى يستكمل فيها محمد صلاح فترة العزل الصحى بها فى الجونة محمد صلاح يستكمل فترة العزل الصحى داخل إحدى الفيلات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصلت اليوم السابع على صور لمقر اقامة محمد صلاح بمنطقة الجونة لقضاء فترة العزل الصحى بها، حيث يقيم بإحدى الفيلات الواقعة وسط الجونة، ويتم الدخول لها من بوابات مختلفة لمنطقة الفيلات التى تقع فيها الفيلات التى يقيم بها صلاح.

 

وأكدت مصادر من الجونة أن منطقة الفيلات التى يقيم داخل إحدى فيلاتها النجم محمد صلاح تم التشديد الأمنى عليها من قبل أمن الجونة، مؤكدا أن تلك المنطقة من أفضل مناطق الجونة وتتميز بالهدوء.

 

وكانت أكدت المصادر، أن محمد صلاح دخل الجونة أول أمس بسيارة رانج روفر معقمة ومجهزة، مؤكدا على أن هناك تشديدات للاقتراب من مقر إقامته، وأنه سيتم إجراء المسحة المقبلة له يوم الخميس المقبل.

 

وتابعت المصادر، أنه من المقرر أن يقوم فريق طبى بإجراء المسحة للنجم العالمى محمد صلاح فى مقر إقامته بأحد شاليهات الجونة التابعة لإحدى الفنادق يوم الخميس المقبل.

 

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أنه حتى الآن لم ترد أى تعليمات بخصوص المسحة الطبية للنجم العالمى محمد صلاح، مؤكدا أنه فى انتظار ورود تعليمات بشأن مواعيد المسحة له.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أن هناك توقعات بورود تعليمات بشان المسحة الخاصة لمحمد صلاح اليوم أو غدا، مؤكدا أن فى حالة ورود تعليمات بعمل مسحة له سيتم تجهيز فريق طبى مدرب لذلك الأمر.


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