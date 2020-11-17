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شاب تركى يعذب طفلا سوريا بالضرب المبرح بسبب طلبه المساعدة.. فيديو

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 05:11 م
شاب تركى يعذب طفلا سوريا بالضرب المبرح بسبب طلبه المساعدة.. فيديو طفل سوري-أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفل سورى لاجئ، اعتدى عليه شاب تركى يملك محلًا، وذلك بسبب إلحاح الطفل في استجداء أموال منه. طفل يقال أنه سوري يتعرض للضرب بقسوة من قبل صاحب محل تركي في أوروفا بتركيا، لأنه طلب منه أموال كمساعدة. الفيديو صدمني والله ! pic.twitter.com/IkEDFMi5yc
 
 ونشر حساب  شئون تركية على تويتر، مقطع الفيديو، و الشاب يهوى على الطفل بالضرب المبرح، دون تدخل أحد من المارة .

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار​​​​​ لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية، إلى ما دون سبع ليرات مقابل الدولار، وسط تزايد الضغوط على الاقتصاد في ظل جائحة كورونا المستجد، والمخاوف من انهيار موسم السياحة.

وتراجعت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020. انخفض إجمالي الاحتياطيات، بما في ذلك الذهب، أكثر من 17 مليار دولار هذا العام ليصل إلى أقل من 88 مليار دولار.

وبحسب قناة العربية، قال بول ماكنمارا، وهو مدير استثمار في شركة GAM لإدارة الأصول، إن سبب ضعف الليرة هو زيادة الطلب المحلي على الدولار وعلى السلع الخارجية، بسبب حملة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة للنمو الاقتصادي المدعوم بالائتمان. أضاف: "عندما تدفع الحكومة نمو الائتمان إلى الأعلى نرى دائما أن ذلك يترجَم بسرعة إلى واردات أعلى، الأمر الذي يضغط على الحساب الجاري".

 

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