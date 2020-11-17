سيناتور تستجوب زوكربيرج ودورسى ولا تعرف عن سياسة "تصنيف" المنشورات

كتبت رباب فتحى

استجوبت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين مؤسسا فيس بوك وتويتر مارك زوكربيرج وجاك دورسي، لكنها بدت وأنها ليست على دراية كاملة بما يفعله فيس بوك وتويتر بشأن التضليل أثناء الانتخابات.



وتساءلت عما إذا كان فيس بوك قد فعل ما يكفي لمواجهة المعلومات الانتخابية الخاطئة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب. وذكر زوكربيرج بإيجاز وضع علامات محذرة إلى منشورات ترامب. واشتكت فينشتاين من أن فيسبوك لم يوقف مجموعة "أوقفوا السرقة" بالسرعة الكافية.



وسألت جاك، عن سبب عدم حذف تويتر لتغريدات ترامب. وحاول جاك أن يشرح أنها قضية تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأمريكى المتعلق بحرية الرأى والدين لكن يبدو أن فاينشتاين غير راضية عن الردود.