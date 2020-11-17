"سياحة وفنادق الأقصر" تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس الجامعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، فعاليات حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2021، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد الكلية، والدكتور أحمد عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك كلمة الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل عميد الكلية، ومن خلالها هنأت الطلاب بالعام الجامعي الجديد والتحاقهم بكلية السياحة والفنادق بمدينة الأقصر تلك المدينة العريقة التي تعد من أهم مدن مصر السياحية لما تحويه من آثار تمثل أكثر من ثلث آثار العالم، وحثت الشباب علي الأرتقاء بمستواهم التعليمي من خلال دراستهم بالكلية حتي يتخرجون كوادر قادة علي المنافسة في سوق العمل لانهم يمثلون جامعة الأقصر وكلية السياحة والفنادق.

كما قامت عميد كلية السياحة والفنادق، بتقديم الشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر مادياً ومعنوياً لكلية السياحة والفنادق، ثم تحدث للمهندس محمد قبطان منسق مبادة هنجملها علي مستوي الجمهورية، وعبر عن أمتنانه وشكره لرئيس جامعة الأقصر علي تشجيعه لمبادة هنجملها، وفي السياق نفسه تحدث عن أهمية الأشجار المثمرة من جهة البعد الأقتصادي.

وتحدث الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وقام بتهنئة أبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم النجاح والتوفيق وهنأهم باختيارهم لكلية السياحة والفنادق، مشيراً إلي أن هدف الكلية هو خدمة المجتمع بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، ووجه بضرورة التعاون من أجل الوصول إلي الأرتقاء بالكلية بما يليق بمكانتها وطلابها، كما أوصي الطلاب بتحقيق حلم أهاليهم من خلال تفوقهم في دراستهم وأن يتحملوا المسئولية.

وأكد رئيس الجامعة، علي أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في المجالات والأنشطة المختلفة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وأن مكتبه مفتوح دائما لتلقى أى اقتراحات من الطلاب، وتحدث عن أهمية الأشجار المثمرة من جهة البعد البيئي وهو زيادة الأكسجين وتقليل الاحتباس الحراري وكذلك تقليل ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبة الأكسجين في الجو.

وعقب ذلك انطلقت فعاليات الحفل بفقرة التحطيب وفقرة التنورة، وبعد ذلك قام الطلاب بتقديم جمل ترحيبية للحضور باللغة النوبية، وفقرات غناء وشعر وفقرة عرض مسرحي، وحضر الفعاليات كل من الدكتور مايكل مجدي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة يوسف منسقة أنشطة الكلية، وبحضور السيد جمال سيد أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة إيمان فؤاد أمين الكلية، والدكتور بيومي محمد مدير رعاية الشباب بالكلية، والمهندس محمد قبطان منسق مبادرة هنجملها علي مستوي الجمهورية، والدكتورة رضا عطالله منسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.



حفل استقبال الطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة الأقصر



فعاليات فنية خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية السياحة والفنادق