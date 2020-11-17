سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والنصب بالدقهلية

كتب ـ محمود عبد الراضى – علاء رضوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية، تخصص فى تزوير المستندات والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرتهم على إنهاء مصالحهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير وترويج المحررات الرسمية، فقد أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام "4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، وتزوير المستندات وإيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم واستقطاب راغبى الحصول على مهن معينة بغرض السفر مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية تم استهدافهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية، وبحوزة أحدهم: "عدد 18 أصل استمارة رقم قومى بأسماء مختلفة، عدد 4 صحف حالة جنائية، كميات كبيرة من أصل وثائق شهادات طلاق وزواج وميلاد، عدد 8 أصل بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة، كميات كبيرة من صور ضوئية لمؤهلات دراسية وسجلات تجارية وطلبات ساقط قيد ميلاد ووفاة".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا باستخراج: "عدد 10 بطاقات رقم قومى لأشخاص بمهن مختلفة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.