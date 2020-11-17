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سفير ألمانيا يبحث مع عقيلة صالح نتائج منتدى الحوار السياسى الليبى

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 09:12 م
سفير ألمانيا يبحث مع عقيلة صالح نتائج منتدى الحوار السياسى الليبى عقيلة صالح
كتب أحمد عرفة

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بحث أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، نتائج منتدى الحوار السياسي الليبى الذى عقد في تونس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. كما ناقش سفير ألمانيا في ليبيا مع عقيلة صالح دور مجلس النواب الليبى في خارطة الطريق الانتخابية.

وقبلها نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن دبلوماسي أوروبي قوله: مستعدون لدعم الأمم المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا. وفى وقت سابق قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنها تدعم مسار السلام الليبي، ويجب التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.


ليبيا

المانيا

ازمه ليبيا

عقيله صالح

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