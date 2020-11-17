زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 10 سنوات لمتهمين فى أحداث "عنف المرج"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين فى إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "عنف المرج".

وكانت محكمة الجنايات أصدرت ضد المتهمين حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى القضية التى تعود إلى أحداث العنف بين عدد من عناصر جماعة الإخوان والأهالى يوم 28 فبراير 2014 بالمرج، أسفرت عن سقوط 7 قتلى.

عقوبة التحريض على التظاهر:

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر:

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.