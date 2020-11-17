اليوم السابع
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زوكربيرج عن المقارنة بالصحف: ليست الطريقة المثلى لتنظيم صناعة جديدة

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 08:51 م
زوكربيرج عن المقارنة بالصحف: ليست الطريقة المثلى لتنظيم صناعة جديدة مارك زوكربيرج
كتبت رباب فتحى

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قال مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج، فيما يتعلق بمسألة التنظيم وكيفية التعامل مع منصات مثل تلك الخاصة بهم، إن مقارنة ما يفعلونه بشركات الاتصالات أو الصحف ليس هو السبيل للنظر إلى ما هو في الأساس صناعة جديدة. وقال: "أعتقد أنه يستحق ويحتاج إلى إطار تنظيمى خاص به ليتم بناؤه هنا".

وأكد زوكربيرج استمرار مدى جودة عمل أنظمة فيس بوك لاكتشاف وحظر المحتوى الإرهابي واستغلال الأطفال، وهى فئات من المواد غير قانونية بشكل صريح. وقال زوكربيرج أيضًا إنه سيكون منفتحًا على نظام تنظيمي يفرض المسئولية على منصات التكنولوجيا عن بعض أشكال المحتوى.

وقال جاك دورسي، رئيس مجلس إدارة تويتر، إن تركيز تويتر خلال الانتخابات كان على معالجة محاولات تقويض النزاهة المدنية.


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