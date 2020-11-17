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روسيا تعلن توصيات لحماية توازن سوق النفط بعد توقيع أوبك طلبا "أضعف" على النفط

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:30 م
روسيا تعلن توصيات لحماية توازن سوق النفط بعد توقيع أوبك طلبا "أضعف" على النفط الكسندر نوفاك
كتب أحمد عرفة

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أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن روسيا لديها مهمة أساسية تتمثل فى تقديم توصيات لحماية توازن سوق النفط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. يأتى هذا بعدما أظهرت وثيقة سرية أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عما هو مقدر من قبل، ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشددا العام المقبل.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة تضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+ "بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي، ما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي".

وفى وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ترى أن التعاون مع أوبك مهم للغاية، مضيفا أن القيود الجديدة المرتبطة بكوفيد-19 ذات تأثير أقل على الطلب على النفط حاليا، وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط متوازنة الآن.


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