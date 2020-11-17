روسيا تحظر عددا من مسئولي أوروبا في خطوة متبادلة لعقوبات "نافالني"

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير الخارجية الروسي، أن الحكومة سترد بالمثل على قرارالاتحاد الأوروبى الخاص بحظر دخول أوروبا على العديد من المسئولين الروس، بسبب تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، وتحظر العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وخلال مؤتمر عبر الإنترنت ، أعلن الوزير لافروف أن الكرملين سيفرض عقوبات على ألمانيا وفرنسا ، بما في ذلك حظر دخول على كبار الموظفين في مكاتب رئيسي ألمانيا وفرنسا.

وقال الوزير لافروف: بما أن هذه العقوبات تهم بشكل مباشر كبار الموظفين في الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية ، فإن ردنا سيعكسها.

ومع ذلك ، لم يحدد عدد المسؤولين الذين سيتأثرون بحظر الدخول أو أي من أسمائهم.

وفى الشهر الماضي ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة من كبار السن الروس، جميعهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على تسميم السياسي المعارض الروسي والناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني ، وهم الكسندر بورتنيكوف- رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وسيرجي كيرينكو - النائب الأول لرئيس الأركان في إدارة بوتين، وأندريه يارين مسؤول الكرملين، وأليكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع، وبافيل بوبوف نائب وزير الدفاع، وسيرجي مينيايلو - المبعوث الرئاسي لمنطقة سيبيريا الفيدرالية.

وأليكسي نافالني ، الذي حاول في ديسمبر 2016 الترشح لمنصب رئيس روسيا خلال انتخابات 2018 ، منعته اللجنة الانتخابية المركزية الروسية في ديسمبر 2017 بسبب إدانته الجنائية السابقة

في أغسطس 2020 ، تم إدخاله إلى المستشفى وتركه في حالة خطيرة ولكنها مستقرة بعد تسمم نوفيتشوك أثناء رحلة من تومسك إلى موسكو.

المادة الشبيهة بـ Novichok هي مادة أعصاب تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي وروسيا ، وبالتالي تعتقد سلطات الاتحاد الأوروبي أن الهجوم لم يكن من الممكن أن يتم بدون علم ودعم أجهزة الأمن في موسكو.

ومع ذلك ، نفى الوزير لافروف هذه المزاعم ، وأصر على أن نافالني قد يكون تسمم في ألمانيا أو في رحلة من روسيا إلى برلين.

وقال الوزير لافروف: " لدينا أسباب للاعتقاد بأن كل ما حدث له فيما يتعلق بدخول مواد الحرب الكيماوية إلى جسده يمكن أن يحدث في ألمانيا أو على متن الطائرة التي نقلته إلى عيادة شاريتيه ".

وقال أيضا إن موسكو طلبت أدلة على الاتهامات من السلطات الألمانية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي بهولندا ، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ومع ذلك ، يصر الاتحاد الأوروبي على استخدام نفس نوفيتشوك ضد الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري في المملكة المتحدة في مارس 2018.

وأدى التسمم بعد ذلك إلى حظر دخول ضابطي المخابرات ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، المتهم بمحاولة قتل سكريبال وابنته.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس ونائب رئيس وكالة المخابرات العسكرية الروسية (GRU) ، إيجور أوليجوفيتش كوستيوكوف وفلاديمير ستيبانوفيتش أليكسييف.