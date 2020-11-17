اليوم السابع
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"روبوت" يفرض وضع الكمامة والتباعد الاجتماعى داخل متجر فى اليابان

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 04:52 م
"روبوت" يفرض وضع الكمامة والتباعد الاجتماعى داخل متجر فى اليابان روبوت _ صورة أرشيفية
طوكيو (رويترز)

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انضم روبوت إلى موظفى متجر فى اليابان، حيث يتولى مهمة ضمان وضع العملاء للكمامات وممارسة التباعد الاجتماعى فيما بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

ويوجه الروبوت (روبوفي) العملاء فى منطقة المبيعات بالمتجر الرسمى لفريق سيريزو أوساكا لكرة القدم، وطوّر هذا الروبوت المعهد الدولى لأبحاث الاتصالات المتقدمة (إيه.تي.آر)، ومقره كيوتو.

 

ويحذر روبوفى العملاء عندما يكتشف من خلال الكاميرا وتقنية شعاع ليزر ثلاثية الأبعاد أنهم لا يضعون الكمامات أو يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

 

ويأتى استخدام روبوفى فى إطار تجربة بدأت الأسبوع الماضى وتستمر حتى نهاية هذا الشهر على الأقل. وقال معهد (إيه.تي.آر) إنه سيتم تمديد التجربة وفقا للوضع.

 

ومع تسجيل حوالى 120000 حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 2000 وفاة، نجحت اليابان فى التعامل مع الوباء بشكل أفضل من العديد من الدول، كما أن غالبية الناس فى اليابان يلتزمون بوضع الكمامات.

 

غير أن السلطات تدعو الآن إلى توخى الحذر بعد زيادة عدد المصابين بالفيروس مع تزايد برودة الطقس وقضاء الناس المزيد من الوقت فى أماكن مغلقة.

 


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أخبار اليابان

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