رئيس وزراء أيرلندا: لندن وبروكسل توصلا أخيرا لـ"مناطق اتفاق" حول بريكست

كتبت رباب فتحى

قال ميشال مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي إن "مناطق اتفاق" فى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت الآن واضحة للمفاوضين، وأضاف أنه يعتقد أن بوريس جونسون "سيرى معنى للصفقة" الآن.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي إن المفاوضين البريطانيين والاتحاد الأوروبي حددوا أخيرًا "مناطق الاتفاق" للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة لبريكست.

وقال ميشال مارتن ، لوكالة بلومبرج للأنباء، إنه يعتقد أن بوريس جونسون "في أعماق نفسه" سوف "يرى معنى الصفقة".

"كان هناك الكثير من المفاوضات، الكثير من المشاركة ؛ أعتقد أن الثقة قد نشأت بين كلا الطرفين ، كلا الفريقين التفاوض - أعتقد أن هذا أكثر أهمية من الشخصيات وراء الكواليس في داونينج ستريت.

وأضاف "إحساسي هو أنه كان هناك تكثيف للمحادثات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ، لذلك يعرف كلا الجانبين بعضهما البعض بشكل أفضل ويعرفان القضايا ، ويعرفان أين تقع مناطق الاتفاق حول الاتفاقية."

تأتي زيادة التفاؤل في اللحظة الأخيرة من دبلن وسط تقارير تفيد بأن البرلمان الأوروبي قد يتراجع عن التصويت الرئيسي على أي اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أيام فقط من خروج بريطانيا من السوق الموحدة في 31 ديسمبر.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن مسئولي البرلمان يفكرون في إجراء التصويت في 28 ديسمبر لإعطاء كلا الجانبين مزيدًا من الوقت لإطالة أمد المفاوضات.

تمدد بريطانيا والاتحاد الأوروبي الموعد النهائي في منتصف نوفمبر لإنهاء المحادثات ، والتي قال الجانبان إنها اللحظة الأخيرة التي يمكن فيها الاتفاق على اتفاقية تجارة حرة في الوقت المناسب حتى نهاية العام.

لكن التصويت في 28 ديسمبر في بروكسل قد يؤدي إلى عمل المسؤولين خلال عيد الميلاد لإعداد معاهدة - والتي لا تزال غير مؤكدة على الإطلاق.

نظرًا لضيق المواعيد النهائية ، تم حث بوريس جونسون على كتابة "فترة تعديل" في أي صفقة تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمنح الشركات مساحة لالتقاط الأنفاس.