رئيس "قضايا الدولة" يفتتح مقر الهيئة في الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مقر قضايا الدولة في البحر الأحمر "بمدينة الغردقة". وحضر الافتتاح كل من المستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفنى بالهيئة، والمستشار حاتم على عبد العال الأمين العام للهيئة، والمستشار أسامه عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، واللواء محمود أبو عمره مدير أمن البحر الأحمر.

كما حضر الافتتاح القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة على رأسهم اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الاوقاف، والانبا ايلاريون البراموسي، اسقف البحر الأحمر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة المختلفة وعدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة .

بدأ حفل بقراءة أيات القرأن الكريم، ثم السلام الجمهوري، وبعد الترحيب بالحضور قال رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالبحر الاحمر المستشار افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة سيعمل على جهد كبير للدفاع عن حقوق الدولة، وأن لولا دعم الدكتور المستشار أبو بكر الصديق، رئيس الهيئة، حيث يعد افتتاح الفرع صرح ودرع من دروع الدفاع عن حقوق الدولة مضيفا أن التجهيز اللائق للمقر يدفع للامام لبذل مجهود اكبر فى العمل.

من جانبه رحب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الهيئة، مؤكدا انه شاهد الكروكى الخاص بمبنى هيئة قضايا الدولة منذ 6 شهور مضت ولم يتوقع ان يصبح بهذا التحضر والرقى والبساطة .

من جانبه قال الدكتور المستشار أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، بعد الترحيب بالحضور، انه انبهر بمقر الهيئة الجديد فى الغردقة، وأن هيئة قضايا الدولة انشأت فى عام 1876 اقدم هيئة قضائية ليست فى مصر فقط بل فى الشرق الاوسط، وهى تعد أقدم الهيئات القضائية، وقد شاركت الهيئة فى كتابة وثيقة استقلال مصر عن الاستعمار البريطانى .

واضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، أن زعيم الأمه سعد زغلول من ابناء هيئة قضايا الدولة، وهناك عدد كبير من كبار المستشارين ينتمون لهيئة قضايا الدولة، وبينهم الكثير من نقل الى الهيئات الاخرى المختلفة .

واكد رئيس هيئة قضايا الدولة ان الشهر المقبل سيتم افتتاح مقر التجمع الخامس ثم 6 اكتوبر ثم صرح فى طنطا ثم بنى سويف ثم المنصورة، كذلك سيتم افتتاح صرح ومنارة لهيئة قضايا الدولة فى الاسكندرية، مقدما أن هذه الفروع والصروح لم تكن لولا يد العون من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى .



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة (4)



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة (5)



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة (6)



افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة (7)