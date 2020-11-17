رئيس جامعة دمياط يجتمع برئيس إحدى الشركات المنفذة للإنشاءات الجديدة

التقى اليوم الثلاثاء الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، برئيس إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، وذلك في حضور الدكتور طارق عطية عميد كلية الهندسة والهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وبحث سُبل زيادة معدلات إنجاز الأعمال بتلك المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتسليم المشروعات في الأوقات المحددة التي تم التعاقد عليها.
عقب الاجتماع بمكتب رئيس الجامعة، تم التوجه للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة للوقوف على أرض الواقع على ما تم التوصل إليه، وحث رئيس الجامعة مسئولي الشركة على ضرورة مضاعفة العمالة بحرم الجامعة الجديد لرفع معدلات إنجاز المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة.
وتقوم هذه الشركة بتنفيذ مشروع مجمع المباني الإدارية لعدد 8 كليات وكذلك مبنى الإدارة العامة للجامعة.
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