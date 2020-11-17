رئيس جامعة دمياط يجتمع برئيس إحدى الشركات المنفذة للإنشاءات الجديدة

دمياط - معتز الشربينى

التقى اليوم الثلاثاء الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، برئيس إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، وذلك في حضور الدكتور طارق عطية عميد كلية الهندسة والهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وبحث سُبل زيادة معدلات إنجاز الأعمال بتلك المشروعات، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتسليم المشروعات في الأوقات المحددة التي تم التعاقد عليها.