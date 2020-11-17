رئيس جامعة بنى سويف يوجه بتدريب العاملين على أساسيات التحول الرقمى

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بتدريب العاملين بالمستشفى الجامعى على أساسيات التحول الرقمي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار المالى والقانوني، والدكتور هانى النشار مدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع آليات اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات من قبل المجلس الأعلى للجامعات، واحتياجات مركز النظم والمعلومات الإدارية إلى موارد بشرية جديدة، بالإضافة إلى مناقشة المستحقات المالية لفريق العمل، والصيانة الدورية لماكينات التصوير والطباعة والتكيفات والسيرفرات.

كما استقبل رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الشيخ حسن عبد الرسول مقرر بيت العائلة ، والقمص غبريال ، والقس نجاح كريم، والقس أغا طوسون ، والمهندس على محمد على ممثلى بيت العائلة بمحافظة بنى سويف، بحضور الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم السابق .

وخلال اللقاء أشاد الدكتور منصور، بدور بيت العائلة المصرى و رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى نشر الثقافة والتوعية للشباب والعمل على ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن ، وتوجيه رسالة تؤكد على وحدة صف الشعب المصرى العريق.

من جانبهم، أكد ممثلى بيت العائلة أن الشعب المصرى جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعى للمجتمع ،واستكمال مسيرة التنمية والبناء التى تقودها الدولة المصرية من اجل الحفاظ على المصلحة العامة لجميع المواطنين.