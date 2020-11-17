رئيس المركزى الأمريكى يؤكد تزايد إصابات كورونا يثير القلق واقتصادنا يحتاج للدعم

واشنطن 17 (رويترز)

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى، اليوم الثلاثاء إن الصعود الحاد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا يبعث على قلق كبير لتعاف اقتصادى ما زال أمامه "شوط طويل" وإن الاقتصاد الأمريكى سيظل يحتاج دعما على صعيد السياسة النقدية والمالية العامة كليهما.

ومتحدثا فى ندوة افتراضية، قال باول إن البنك المركزى الأمريكى ملتزم "باستخدام كل أدواتنا لدعم التعافى طوال الفترة اللازمة لحين اتمام المهمة."

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكى من المرجح أن يحتاج المزيد من الدعم أيضا على صعيد المالية العامة.

وقال باول إن الزيادة الحادة الحالية فى أعداد الإصابات والعلاج فى المستشفيات بسبب الفيروس "مبعث قلق كبير جدا" لأنها تخيف الناس من المشاركة فى النشاط الاقتصادى وتبطئ الاقتصاد.